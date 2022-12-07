«Не по-людски». Лавров пожаловался на туалеты в Швеции
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гендерно-нейтральные туалеты в Швеции произвели на него негативное впечатление, пишет «Лента.ру».
Выступая на «Примаковских чтениях» министр рассказал, что в перерыве заседания саммита Совета глав МИД ОБСЕ попытался выяснить, где находится туалет, и ему указали на комнату с буквами «WC».
«Я спросил: «Это для дам или для джентльменов?» Мне ответили: «У нас все общее». Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — заключил дипломат.
Ранее Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, пишут «Известия».
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