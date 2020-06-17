Не менее 18 тысяч человек поддержали медработников маршем в Париже
В Париже прошел марш в поддержку медицинского персонала, участниками которого стали не менее 18 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французскую радиостанцию.
Отмечается, что участники марша выступили с требованиями увеличения зарплаты медработникам, а также против закрытия медучреждений и снижения числа коек в больницах.
Как пишет агентство, марши прошли в еще нескольких французских городах, в том числе Тулузе, Лионе, Марселе и других.
В полиции страны заявили, что в мирную демонстрацию вторглись «мародеры», что привело к беспорядкам. По данным агентства, в результате было ранено около 19 полицейских.
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