Не менее 18 тысяч человек поддержали медработников маршем в Париже

В Париже прошел марш в поддержку медицинского персонала, участниками которого стали не менее 18 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французскую радиостанцию.

Отмечается, что участники марша выступили с требованиями увеличения зарплаты медработникам, а также против закрытия медучреждений и снижения числа коек в больницах.

Как пишет агентство, марши прошли в еще нескольких французских городах, в том числе Тулузе, Лионе, Марселе и других.

В полиции страны заявили, что в мирную демонстрацию вторглись «мародеры», что привело к беспорядкам. По данным агентства, в результате было ранено около 19 полицейских.





