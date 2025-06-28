Не менее 16 человек погибли в результате теракта в Пакистане

СМИ со ссылкой на местную администрацию и службу безопасности отмечают, что в результате происшествия погибли не менее 16 человек.

В результате взрыва автомобиля обрушились крыши двух близлежащих домов, из-за чего пострадали шестеро детей.

Ранее на участке международной границы между Индией и Пакистаном в районах Самба и Хиранагар (Джамму и Кашмир) была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия, а также зафиксированы массовые пролеты беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

