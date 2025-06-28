Не менее 16 человек погибли в результате теракта в Пакистане
Террорист-смертник на северо-западе Пакистана въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат, сообщает Agency France Presse (AFP).
СМИ со ссылкой на местную администрацию и службу безопасности отмечают, что в результате происшествия погибли не менее 16 человек.
В результате взрыва автомобиля обрушились крыши двух близлежащих домов, из-за чего пострадали шестеро детей.
Ранее на участке международной границы между Индией и Пакистаном в районах Самба и Хиранагар (Джамму и Кашмир) была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия, а также зафиксированы массовые пролеты беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru