Не менее 10 детей пострадали при нападении на школу в Китае

Неизвестные напали на школу в китайской провинции Хубэй, в результате чего пострадали не менее 10 детей. Об этом сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел в школе «Чаоянпо» города Эньши. Отмечается, что все раненые дети были госпитализированы.