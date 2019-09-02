Не менее 10 детей пострадали при нападении на школу в Китае

Неизвестные напали на школу в китайской провинции Хубэй, в результате чего пострадали не менее 10 детей. Об этом сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел в школе «Чаоянпо» города Эньши. Отмечается, что все раненые дети были госпитализированы.

Беслан. 15 лет трагедии

Как пишет телеканал, преступники уже задержаны, ведется их допрос. Причины нападения устанавливаются.

1 сентября в российской Беслане прошлa пaнихидa в день 15-й годовщины со дня терaктa в школе № 1. Тогда погибло 334 человека, среди них 186 детей.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
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