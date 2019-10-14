Не менее 10 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

Как минимум 13 человек пострадали в Барселоне в ходе столкновений митингующих сторонников независимости Каталонии с полицией.

Как пишет ТАСС, митинг проходит около аэропорта Барселоны, что стало причиной отмены и задержки нескольких десятков рейсов. По данным агентства, на акции насчитывается не менее 8 тысяч человек.

Митингующие выступают против судебного решения, согласно которому каталонские политики были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что протесты охватят всю страну.



