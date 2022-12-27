NBC: Жертвами снежной бури в США стали 57 человек
Снежная буря и резкое похолодание в США унесли жизни 57 человек в 12 штатах, сообщает телеканал NBC.
О жертвах холодов заявили власти штатов Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган и других. В Нью-Йорке президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации.
Исполнительный глава округа Эри штата Нью-Йорк Марк Полонкарц заявил, что «это ещё не конец», однако «уже виден своего рода свет в конце туннеля».
Ранее в США из-за снежной бури отменили более 5,5 тысячи авиарейсов, около 17 тысяч - задержаны, сообщает RT.
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