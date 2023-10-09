CNN: США перебросят на Ближний Восток до 25 истребителей

США намерены перебросить на Ближний Восток около 20-25 истребителей F-35 и F-15. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Жириновский в 2019 году предсказал, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока

По данным телеканала, Вашингтон отправит самолеты на Ближний Восток в рамках плана по усилению позиций сил США в регионе. Точное количество истребителей, которые планируется направить, пока не известно.

«Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля», — указал источник.

Ранее на фоне обострения палестино-израильского конфликта США направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Истребитель F-15C
ТЕГИ:ИстребителиБлижний ВостокСША

Горячие новости

Все новости

партнеры