CNN: США перебросят на Ближний Восток до 25 истребителей
США намерены перебросить на Ближний Восток около 20-25 истребителей F-35 и F-15. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
По данным телеканала, Вашингтон отправит самолеты на Ближний Восток в рамках плана по усилению позиций сил США в регионе. Точное количество истребителей, которые планируется направить, пока не известно.
«Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля», — указал источник.
Ранее на фоне обострения палестино-израильского конфликта США направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru