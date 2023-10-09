CNN: США перебросят на Ближний Восток до 25 истребителей

По данным телеканала, Вашингтон отправит самолеты на Ближний Восток в рамках плана по усилению позиций сил США в регионе. Точное количество истребителей, которые планируется направить, пока не известно.

«Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля», — указал источник.

Ранее на фоне обострения палестино-израильского конфликта США направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, напоминает «Свободная пресса».

