NBC: лидеры Конгресса договорятся о помощи Украине и Израилю до Рождества
Американские конгрессмены намерены согласовать военную помощь Украине и Израилю до наступления Рождества, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Парламентарии обсуждают соглашение, которое удовлетворит запрошенное Пентагоном финансирование. Телеканал назвал «окном возможностей» время между Днем благодарения (23 ноября) и Рождеством (25 декабря).
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация США израсходовала 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Отсутствие дальнейшей помощи снизит обороноспособность Киева, предупреждал он.
Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru