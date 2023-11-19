NBC: лидеры Конгресса договорятся о помощи Украине и Израилю до Рождества

Парламентарии обсуждают соглашение, которое удовлетворит запрошенное Пентагоном финансирование. Телеканал назвал «окном возможностей» время между Днем благодарения (23 ноября) и Рождеством (25 декабря).

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация США израсходовала 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Отсутствие дальнейшей помощи снизит обороноспособность Киева, предупреждал он.

Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю, сообщает «Радиоточка НСН».

