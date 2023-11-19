Байден: конфликты на Украине и Израиле обернутся прогрессом для мира

По его словам, «великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными». Как указал президент, «стратегия, которую моя администрация будет продолжать проводить — на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру». Глава Белого дома отметил, что считает военную помощь Украине инвестициями в безопасность Америки.

Ранее звезда Голливуда и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выступил против действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

