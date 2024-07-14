NBC: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов
Представители Демократической партии США приостановили попытки снять президента Джо Байдена с предвыборной гонки, утверждает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что на решение членов Демпартии повлияла попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи с избирателями в Пенсильвании. Работающий на демократов политтехнолог заявил, что после атаки на бывшего главу Белого дома стало сложно вести дебаты о замене Байдена.
Ранее СМИ сообщали, что более половины избирателей Демпартии не будут голосовать за Байдена в случае появления альтернативного кандидата.
Трамп в субботу прервал публичное выступление перед избирателями из-за стрельбы. Политик получил ранение в ухо. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru