NBC: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов

Отмечается, что на решение членов Демпартии повлияла попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи с избирателями в Пенсильвании. Работающий на демократов политтехнолог заявил, что после атаки на бывшего главу Белого дома стало сложно вести дебаты о замене Байдена.

Ранее СМИ сообщали, что более половины избирателей Демпартии не будут голосовать за Байдена в случае появления альтернативного кандидата.

Трамп в субботу прервал публичное выступление перед избирателями из-за стрельбы. Политик получил ранение в ухо. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».

