Названы все пять вопросов Зеленского к украинцам, передает интернет-издание "Новое время".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал изданию эти вопросы, они касаются поддержки украинцами идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации марихуаны в медицинских целях и права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Он также добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 13 октября. Он должен пройти параллельно с местными выборами. Ранее президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента РФ Владимира Путина. Он также пообещал украинскому народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратятся военные действия.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году, согласно документу, РФ, США, Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность.

