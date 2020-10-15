Названы все пять вопросов Зеленского к украинцам
Названы все пять вопросов Зеленского к украинцам, передает интернет-издание "Новое время".
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал изданию эти вопросы, они касаются поддержки украинцами идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации марихуаны в медицинских целях и права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Он также добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.
Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 13 октября. Он должен пройти параллельно с местными выборами. Ранее президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента РФ Владимира Путина. Он также пообещал украинскому народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратятся военные действия.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году, согласно документу, РФ, США, Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность.
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