Названы три возможные причины авиакатастрофы в Муане

Эксперты из Южной Кореи назвали три причины, по которым пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air мог потерпеть крушение в аэропорту Муан, сообщает Yonhap.

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Первая причина – столкновение со стаей птиц. Это могло привести к отказу ряда систем в самом самолете и неполадкам в двигателе. Вторая причина заключается в теории, что у лайнера уже были неполадки с техникой. Третья причина – недостаточно длинная взлетно-посадочная полоса аэропорта Муан, которой не хватило для того, чтобы самолет успел остановиться до столкновения с ограждением.

Ранее несколько опрошенных Reuters отраслевых экспертов поставили под сомнение версию о том, что «Боинг» в Южной Корее рухнул после столкновения с птицами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS
ТЕГИ:Южная КореяКрушение Самолёта

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