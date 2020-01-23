Названы страны Европы с самым высоким уровнем антисемитизма
В мире наблюдается рост числа почти всех форм проявлений антисемитизма. Об этом заявили в Центре Кантора при Тель-Авивском Университете.
Как отметил международный общественный деятель, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, антисемитизм стал широко распространенным явлением и зачастую принимается обществом.
При этом отмечается рост антисемитских настроений в европейских странах. Так, в Восточной Европе самый высокий индекс антисемитизма был выявлен в Польше – 48% против 37% в 2015 году.
74% опрошенных в Польше граждан заявили, что евреи слишком много говорят о Холокосте, 21% поляков винит евреев в организации войн, а 45% респондентов объяснили ненависть к евреям их «еврейским поведением».
Индекс антисемитизма в Германии составил 15%, при этом о том, что евреи слишком много говорят о Холокосте, заявили 51% опрошенных немцев. При этом в ФРГ участились антисемитские инциденты – рост составил сразу 70%.
Отметим, что сегодня в Израиле проходят памятные мероприятия о Холокосте. Они приурочены к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. В Израиль прибыли лидеры множества стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.
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