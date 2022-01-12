Названы сроки открытия аэропорта Алма-Аты

«По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08:00 (05:00 мск) до 21:00 (18:00 мск) согласно времени расписания полетов авиакомпании», — отмечается в сообщении.

При этом портал Zakon.kz, ссылаясь на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города, сообщал, что аэропорт Алма-Аты останется закрытым до окончания режима чрезвычайного положения, 19 января.

В Казахстане в первые дни января развернулись акции протеста против повышения стоимости сжиженного газа. Митинги переросли в столкновения и беспорядки. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Алма-Ате, где вооруженные демонстранты захватывали административные здания, в том числе аэропорт. Правоохранительные органы республики задержали в связи с беспорядками почти десять тысяч человек, пишет «Свободная пресса».

