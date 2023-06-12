Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) назвал самые дружелюбные по отношению к России страны Евросоюза, пишут СМИ.

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Такими странами стали Болгария, Италия, Австрия и Венгрия. Союзническим государством Россию считают более 30% местных жителей.

Наименее дружелюбными оказались Дания, Польша и Швеция. Число положительно относящихся к России граждан не превышает 10%.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 12 июня умер в возрасте 86 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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