Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы
12 июня 202319:59
Европейский совет по международным отношениям (ECFR) назвал самые дружелюбные по отношению к России страны Евросоюза, пишут СМИ.
Такими странами стали Болгария, Италия, Австрия и Венгрия. Союзническим государством Россию считают более 30% местных жителей.
Наименее дружелюбными оказались Дания, Польша и Швеция. Число положительно относящихся к России граждан не превышает 10%.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 12 июня умер в возрасте 86 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru