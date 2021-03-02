Названы причины экспансии китайских вакцин от коронавируса
Китай активно продвигает свои вакцины от коронавируса в мире. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» рассказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«У Китая пять вакцин. Технологические платформы примерно одинаковы. Данными они делятся очень скупо. Но подход у них по группам риска. 50-60 млн они уже привили. Китай активно проводит экспансию своих вакцин. Они прививают Латинскую Америку, где проводили испытания своих вакцин», - указал Онищенко.
Ранее он в эфире НСН оценил летальность коронавируса.
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