Названы причины экспансии китайских вакцин от коронавируса

Китай активно продвигает свои вакцины от коронавируса в мире. Об этом на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» рассказал НСН бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«У Китая пять вакцин. Технологические платформы примерно одинаковы. Данными они делятся очень скупо. Но подход у них по группам риска. 50-60 млн они уже привили. Китай активно проводит экспансию своих вакцин. Они прививают Латинскую Америку, где проводили испытания своих вакцин», - указал Онищенко.

Ранее он в эфире НСН оценил летальность коронавируса.

