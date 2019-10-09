Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию по химии получили Джон Гуденаф, Стэнли Уиттенгем и Акира Ёсино. Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в Twitter.
Награду учёным присудили за развитие литий-ионных батарей, отмечает RT.
The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino for the development of lithium-ion batteries. pic.twitter.com/LUKTeFhUbg— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.
Ранее НСН писала, что были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали учёные Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело. Они получили признание за теоретические открытия в области физической космологии и за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.
Напомним, церемония вручения по традиции пройдёт 10 декабря, в день смерти шведского учёного Альфреда Нобеля. Премия была учреждена в 1895 году по завещанию исследователя.
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