Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

9 октября 201912:59

Нобелевскую премию по химии получили Джон Гуденаф, Стэнли Уиттенгем и Акира Ёсино. Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в Twitter.

Награду учёным присудили за развитие литий-ионных батарей, отмечает RT.

Ранее НСН писала, что были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали учёные Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело. Они получили признание за теоретические открытия в области физической космологии и за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

Напомним, церемония вручения по традиции пройдёт 10 декабря, в день смерти шведского учёного Альфреда Нобеля. Премия была учреждена в 1895 году по завещанию исследователя.

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