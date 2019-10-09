Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Ранее НСН писала, что были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали учёные Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело. Они получили признание за теоретические открытия в области физической космологии и за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

Напомним, церемония вручения по традиции пройдёт 10 декабря, в день смерти шведского учёного Альфреда Нобеля. Премия была учреждена в 1895 году по завещанию исследователя.

