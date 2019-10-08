Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Отмечается, что награда присуждена за теоретические открытия в области физической космологии Пилбсу, а двум другим учёным за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды, отмечает RT.

Ранее НСН писала, что стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины. Её были удостоены Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце. Учёные получили награды за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

Напомним, церемония вручения по традиции пройдёт 10 декабря, в день смерти шведского учёного Альфреда Нобеля. Премия была учреждена в 1895 году по завещанию исследователя.

