Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали учёные Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело, сообщается в официальном Twitter премии.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2019 г.
The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles for theoretical discoveries in physical cosmology and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. pic.twitter.com/BwwMTwtRFv
Отмечается, что награда присуждена за теоретические открытия в области физической космологии Пилбсу, а двум другим учёным за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины. Её были удостоены Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце. Учёные получили награды за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.
Напомним, церемония вручения по традиции пройдёт 10 декабря, в день смерти шведского учёного Альфреда Нобеля. Премия была учреждена в 1895 году по завещанию исследователя.
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