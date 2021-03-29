Названа возможная дата начала разгрузки Ever Given в Суэцком канале
Разгрузка судна Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, может начаться 30 марта, сообщил телеканалу Sky News Arabia советник президента Египта Абдель по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.
По его словам, к разгрузке приступят после того, как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров. Для этого будут использованы плавучие средства.
Тем временем, блокировка Суэцкого канала может вынудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику. Он стал более выгодным в условиях глобального потепления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 088 / сут.
Умерли
97 740+336 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 630 / сут.
- Евгений Григорьев одержал победу на выборах главы Якутска
- Названа возможная дата начала разгрузки Ever Given в Суэцком канале
- Стало известно, как инвестор может потерять собственные средства
- Российская молодёжная сборная уступила Франции в матче отбора Евро-2021
- Эксперт: судоходные компании могут поменять Суэцкий канал на путь через Арктику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru