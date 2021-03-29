Эксперт: судоходные компании могут поменять Суэцкий канал на путь через Арктику
Блокировка Суэцкого канала судном Ever Given может вынудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего члена Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзич.
По его словам, путь через Арктику стал более выгодным в условиях глобального потепления. Египет планировал строительство еще одного канала, однако от идеи было решено отказаться ввиду его высокой стоимости, сообщил Терзич.
Ранее стало известно о намерении египетских властей разгрузить контейнеровоз, чтобы снять его с мели.
Россия готова помочь властям Египта разблокировать Суэцкий канал. Об этом заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко
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