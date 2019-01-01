В мире

Названа самая пьющая нация

16 мая19:24

Британцы напиваются чаще, чем представители других наций. Такие данные показал опрос, составленный Global Drug Survey. Примечательно, что рейтинг алкоголизма жители Туманного Альбиона возглавили с довольно скромным результатом — 51 раз за год, то есть, примерно раз в неделю.

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Немного реже британцев отдаются в руки Бахуса американцы, канадцы и австралийцы — 50, 48 и 47 раз в год соответственно. Меньше всего дружат с горячительными напитками в Чили — 16 раз в год, чуть больше в Германии и Колумбии — около 20 раз за 365 дней.

Опрос проводился среди 30 стран, в нём участвовали 123 тысячи человек. Примечательно, что Россия в выборку исследователей не вошла. 

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АлкогольВеликобритания

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