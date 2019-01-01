Названа самая пьющая нация

Немного реже британцев отдаются в руки Бахуса американцы, канадцы и австралийцы — 50, 48 и 47 раз в год соответственно. Меньше всего дружат с горячительными напитками в Чили — 16 раз в год, чуть больше в Германии и Колумбии — около 20 раз за 365 дней.

Опрос проводился среди 30 стран, в нём участвовали 123 тысячи человек. Примечательно, что Россия в выборку исследователей не вошла.

