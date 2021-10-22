Названа причина вымирания мамонтов

Как считают эксперты, человек к их исчезновению не причастен. Проблему изучали специалисты Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета вместе с британскими, датскими, китайскими, американскими и норвежскими коллегами.

Ученые восстановили облик тундростепи, где обитали шерстистые мамонты, которые вымерли около четырех тысяч лет назад и являлись для древних людей источником пропитания. Кости животных использовали в строительстве жилищ, из бивней делали гарпуны и музыкальные инструменты.

По этой причине теория, что главной причиной вымирания мамонтов стали именно люди, получила широкое распространение. Однако исследователи выяснили, что из-за потепления климата места прежних пастбищ древних животных превратились в заросшую деревьями и болотными растениями местность. В результате тип растительности изменился.

Это случилось как из-за потепления климата, так и скорости происходивших изменений. Животным не хватило времени, чтобы приспособиться, в результате чего они остались без пищи.

Ранее в Аргентине ученые обнаружили кости скелета огромного животного, предположительно титанозавра нового вида. Такие животные были самыми крупными на земле.

