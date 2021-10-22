Названа причина вымирания мамонтов
Резкое изменение климата стало первопричиной вымирания мамонтов, обитавших на территории современной Сибири, сообщает телеканал «360».
Как считают эксперты, человек к их исчезновению не причастен. Проблему изучали специалисты Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета вместе с британскими, датскими, китайскими, американскими и норвежскими коллегами.
Ученые восстановили облик тундростепи, где обитали шерстистые мамонты, которые вымерли около четырех тысяч лет назад и являлись для древних людей источником пропитания. Кости животных использовали в строительстве жилищ, из бивней делали гарпуны и музыкальные инструменты.
По этой причине теория, что главной причиной вымирания мамонтов стали именно люди, получила широкое распространение. Однако исследователи выяснили, что из-за потепления климата места прежних пастбищ древних животных превратились в заросшую деревьями и болотными растениями местность. В результате тип растительности изменился.
Это случилось как из-за потепления климата, так и скорости происходивших изменений. Животным не хватило времени, чтобы приспособиться, в результате чего они остались без пищи.
Ранее в Аргентине ученые обнаружили кости скелета огромного животного, предположительно титанозавра нового вида. Такие животные были самыми крупными на земле.
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