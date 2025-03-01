СМИ: Тело Хэкмена обнаружили через 9 дней после его смерти

Американский актер Джин Хэкмен мог скончаться еще за девять дней до обнаружения его тела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа Санта Фе Адана Мендозу.

Он рассказал, что данные кардиостимулятора знаменитости показали, что он, вероятно, был мертв в течение девяти дней, прежде чем его с женой нашли без признаков жизни в их доме в Нью-Мексико. Отмечается, что последняя активность на аппарате была зафиксирована 17 февраля.

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При этом власти заявили, что исследование тел актера и его супруги показало отрицательный результат на отравление угарным газом. К тому же, по данным источника, полицейскими пока не были обнаружены признаки насильственной смерти.

27 февраля стало известно, что Джина Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву, нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Американскому артисту было 95 лет, а его супруге — 63 года. Актер дважды становился лауреатом премии «Оскар» за роли в лентах «Непрощенный» и «Французский связной».

Ранее RT сообщил, что следователи нашли в доме актера Хэкмена лекарства и календарь на 2025 год.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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