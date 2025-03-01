СМИ: Тело Хэкмена обнаружили через 9 дней после его смерти

Американский актер Джин Хэкмен мог скончаться еще за девять дней до обнаружения его тела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа Санта Фе Адана Мендозу.

Он рассказал, что данные кардиостимулятора знаменитости показали, что он, вероятно, был мертв в течение девяти дней, прежде чем его с женой нашли без признаков жизни в их доме в Нью-Мексико. Отмечается, что последняя активность на аппарате была зафиксирована 17 февраля.