Названа причина смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла по естественным причинам, сообщает Управление государственных документов Национального архива Шотландии.

Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади

В свидетельстве, которое опубликовало ведомство, говорится, что монарх умерла из-за «преклонного возраста» 8 сентября в 15.10 по местному времени (соответствует 17.10 мск).

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. После её смерти королём стал принц Чарльз, который будет править под именем Карл III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СмертьВеликобританияЕлизавета II
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