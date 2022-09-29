Названа причина смерти Елизаветы II

В свидетельстве, которое опубликовало ведомство, говорится, что монарх умерла из-за «преклонного возраста» 8 сентября в 15.10 по местному времени (соответствует 17.10 мск).

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. После её смерти королём стал принц Чарльз, который будет править под именем Карл III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

