Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин
9 июня 202210:59
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свой визит в Берлин. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ.
Глава Североатлантического альянса должен был прибыть в германскую столицу в четверг и встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт, пишет RT.
«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», — сообщили в Минобороны.
Причины такого решения Столтенберга не уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru