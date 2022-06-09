Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свой визит в Берлин. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ.

Столтенберг заявил о конструктивном разговоре с Эрдоганом

Глава Североатлантического альянса должен был прибыть в германскую столицу в четверг и встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт, пишет RT.

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», — сообщили в Минобороны.

Причины такого решения Столтенберга не уточняются.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергГерманияНАТО
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