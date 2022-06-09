Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин

Глава Североатлантического альянса должен был прибыть в германскую столицу в четверг и встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт, пишет RT.

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин», — сообщили в Минобороны.

Причины такого решения Столтенберга не уточняются.

