Названа дата визита Зеленского в США

Ранее НСН писала, что помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина прошли спокойно и вежливо.

По словам помощника, в их ходе голос никто не повышал. Ермак также высказал убеждение, что если бы между Зеленским и Путиным не было конструктивного диалога, то не произошло бы освобождение заключенных, отмечает Ura.ru.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент Украины позвонил Путину после обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Некоторые эксперты назвали освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений, пишет телеканал 360.

