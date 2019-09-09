Названа дата визита Зеленского в США
Владимир Зеленский отправится с визитом в США в сентябре. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, глава государства должен посетить Соединённые Штаты 23 сентября. При этом министр отметил, что будет сопровождать главу государства во время его поездки в США. В её ходе должны состояться встречи Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом, а также и членами правительства, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина прошли спокойно и вежливо.
По словам помощника, в их ходе голос никто не повышал. Ермак также высказал убеждение, что если бы между Зеленским и Путиным не было конструктивного диалога, то не произошло бы освобождение заключенных, отмечает Ura.ru.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент Украины позвонил Путину после обмена заключенными.
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Некоторые эксперты назвали освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений, пишет телеканал 360.
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