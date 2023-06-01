Названа дата инаугурации Эрдогана
Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в субботу, 3 июня. Об этом сообщил глава управления по связям администрации главы государства Фахреттин Алтун в интервью телеканалу 24TV.
Чиновник заявил, что в пятницу пройдет присяга депутатов нового созыва парламента.
В субботу присягу принесет Эрдоган. После этого состоится церемония инаугурации с участием иностранных лидеров, отметил Алтун.
«Думаю, после церемонии господин президент обнародует новый состав кабмина», - сказал представитель администрации.
В Турции 28 мая состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава государства набрал более 52% голосов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планирующейся встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Радиоточка НСН».
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