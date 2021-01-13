Назван самый комфортный в мире город для жизни

Самым комфортным городом для жизни назван португальский Порту.

Рейтинг Small Cities Index был составлен британским журналом Monocle, который оценивает небольшие города с точки зрения удобства жизни в них, сообщает «ЕвроПульс».

Порту занял первое место в списке, в то время как годом ранее находился на девятом. Это произошло благодаря помощи местных властей предпринимателям в период жесткого карантина из-за коронавируса.

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Порту также считается одним из самых экономически развитых регионов страны, но с комфортным, размеренным образом жизни. Там есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.

Второе место в списке занял бельгийский Левен, на третьем - японский Итосима.

Россия в конкурсе не представлена.

Составители рейтинга оценивают города с населением до 250 тысяч человек со всего мира.

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ФОТО: pixabay.com
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