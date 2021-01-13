Назван самый комфортный в мире город для жизни

Порту также считается одним из самых экономически развитых регионов страны, но с комфортным, размеренным образом жизни. Там есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.

Второе место в списке занял бельгийский Левен, на третьем - японский Итосима.

Россия в конкурсе не представлена.

Составители рейтинга оценивают города с населением до 250 тысяч человек со всего мира.

