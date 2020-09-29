Назван новый эмир Кувейта
Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правительство провозгласило новым эмиром страны. Об этом проинформировали западные СМИ.
Согласно конституции Кувейта, кронпринц официально получит власть только после принятия присяги в парламенте. Ранее Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах умер в США в возрасте 91 года. Там он восстанавливался после операции, сообщает телеканал «360». В последнее время у него начались проблемы со здоровьем. Все это время реально руководил страной шейх Наваф Аль-Сабах.
Эмиром Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах стал в 2006 году, сообщает телеканал Мир 24.
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