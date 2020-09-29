Назван новый эмир Кувейта

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах умер в США в возрасте 91 года. Там он восстанавливался после операции, сообщает телеканал «360». В последнее время у него начались проблемы со здоровьем. Все это время реально руководил страной шейх Наваф Аль-Сабах.

Эмиром Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах стал в 2006 году, сообщает телеканал Мир 24.



