Назван лучший город для студентов

Назван самый лучший город для студентов. На первой строчке в мировом рейтинге лучших городов для студентов оказался Лондон. Рейтинг подготовила компания Quacquarelli Symonds (QS). Второе место принадлежит Мюнхену, а на третьей строчке оказался Сеул, пишет Lenta.ru.

Москву признали лучшей среди других городов России. Столица заняла 25-е место, она разделила его вместе с Пекином. В описании российской столицы обещают, что жизнь в городе не будет скучной. На выбор студентам достопримечательности, модные галереи современного искусства, богемные кафе, а также исторические дворцы и соборы.

Ранее СМИ назвали Москву лучшим местом для выживания в случае ядерной войны.







