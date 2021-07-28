Назван лучший город для студентов

Назван самый лучший город для студентов. На первой строчке в мировом рейтинге лучших городов для студентов оказался Лондон. Рейтинг подготовила компания Quacquarelli Symonds (QS). Второе место принадлежит Мюнхену, а на третьей строчке оказался Сеул, пишет Lenta.ru.

Москву признали лучшей среди других городов России. Столица заняла 25-е место, она разделила его вместе с Пекином. В описании российской столицы обещают, что жизнь в городе не будет скучной. На выбор студентам достопримечательности, модные галереи современного искусства, богемные кафе, а также исторические дворцы и соборы.

Ранее СМИ назвали Москву лучшим местом для выживания в случае ядерной войны.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтудентыЛондон
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