Назван лауреат Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира вручили в Осло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али. Об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter премии.
Отмечается, что глава кабинета министров Эфиопии стал победителем за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B
Ранее были названы победители Нобелевской премии по литературе. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и драматург Петер Хандке. Литературный критик Николай Александров в эфире НСН рассказал, как Шведская академия выбирает лауреатов премии. Напомним, лауреатами Нобелевской премии стали 908 человек и 27 организаций с 1901 года. Однако в 2018 года премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала.
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