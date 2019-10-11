Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира вручили в Осло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али. Об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter премии.

Отмечается, что глава кабинета министров Эфиопии стал победителем за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.