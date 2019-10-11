Назван лауреат Нобелевской премии мира

11 октября 201912:10

Нобелевскую премию мира вручили в Осло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али. Об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter премии.

Отмечается, что глава кабинета министров Эфиопии стал победителем за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Ранее были названы победители Нобелевской премии по литературе. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и драматург Петер Хандке. Литературный критик Николай Александров в эфире НСН рассказал, как Шведская академия выбирает лауреатов премии. Напомним, лауреатами Нобелевской премии стали 908 человек и 27 организаций с 1901 года. Однако в 2018 года премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала.

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