Назначен новый посол России в Великобритании

Кстати, ранее НСН писала, что новым послом США в России, скорее всего, станет заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Дональд Трамп еще в августе 2019 года заявлял, что Салливан мог бы стать хорошим послом США в Москве. По некоторым данным, его кандидатуру негласно одобрили и российские власти.

