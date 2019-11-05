Назначен новый посол России в Великобритании

5 ноября 201916:58

Экс-постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин назначен послом России в Великобритании. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

До назначения Келин занимал пост главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, в 2011–2015 годах был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Российское диппредставительство в Великобритании с 2011 по 2019 год возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, отмечает РИА ФАН.

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Кстати, ранее НСН писала, что новым послом США в России, скорее всего, станет заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Дональд Трамп еще в августе 2019 года заявлял, что Салливан мог бы стать хорошим послом США в Москве. По некоторым данным, его кандидатуру негласно одобрили и российские власти.

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