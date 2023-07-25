Назарбаева лишили госохраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении государственной охраны экс-главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Закон вступает в силу с пятницы, 4 августа.

При этом Назарбаев сохранит неприкосновенность. Ему полагаются квартира, дача с обслугой, личная охрана, автомобиль с водителем и медицинское обслуживание.

В январе Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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