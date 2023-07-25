Назарбаева лишили госохраны

Юрист по военному праву Иван Самарин считает, что власти синхронно повышают верхние границы призывного возраста и нахождения в запасе, для резкого увеличения количества военнослужащих Генконсульство в Анталье призвало россиян оставаться в отелях из-за лесных пожаров Песков: Жителей Петербурга переводят на «удаленку» в дни саммита «Россия-Африка» для минимизации дискомфорта Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России