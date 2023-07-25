Назарбаева лишили госохраны
25 июля 202313:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении государственной охраны экс-главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Интерфакс».
Закон вступает в силу с пятницы, 4 августа.
При этом Назарбаев сохранит неприкосновенность. Ему полагаются квартира, дача с обслугой, личная охрана, автомобиль с водителем и медицинское обслуживание.
В январе Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru