Навальный выписался из берлинской клиники «Шарите»

В нем сообщается, что состояние российского пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара, пишет «Газета.ру».

В сообщении на сайте клиники также отмечается, что Навальный провел в «Шарите» 32 дня, из которых 24 находился в реанимации. Врачи считают, что он полностью поправится, однако сейчас «еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления».

Между тем французское издание Le Monde со ссылкой на источники раскрыло содержание разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, который прошел 14 сентября. Макрон спрашивал об отравлении Навального, на что Путин, как утверждают журналисты, ответил, что «Новичок» оппозиционер мог принять сам.