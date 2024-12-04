Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия правительству Барнье

Национальное собрание Франции поддержало вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, инициированный левым «Новым народным фронтом» (NFP).

В поддержку этого шага проголосовали 331 депутат, при необходимом минимуме в 288 голосов. Теперь президент Эммануэль Макрон должен будет принять отставку Барнье, хотя у него есть возможность переизбрать его.

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Вотум недоверия был вызван разногласиями по поводу бюджета на 2025 год. Правительство предложило сократить расходы на €40 млрд и повысить налоги для крупных компаний и состоятельных граждан, что должно было принести дополнительные €20 млрд в казну. Эти меры не поддержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN), что и стало причиной вотума.

После отставки правительства Франция будет управляться временным кабинетом министров, а новые парламентские выборы, согласно Конституции Пятой республики, можно будет назначить только через год, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: assemblee-nationale.fr
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