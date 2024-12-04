Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия правительству Барнье

Вотум недоверия был вызван разногласиями по поводу бюджета на 2025 год. Правительство предложило сократить расходы на €40 млрд и повысить налоги для крупных компаний и состоятельных граждан, что должно было принести дополнительные €20 млрд в казну. Эти меры не поддержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN), что и стало причиной вотума.

После отставки правительства Франция будет управляться временным кабинетом министров, а новые парламентские выборы, согласно Конституции Пятой республики, можно будет назначить только через год, передает «Радиоточка НСН».

