В США заподозрили РФ во вмешательстве в выборы 2020 через Гану и Нигерию

Американские социальные платформы Facebook и Twitter объявили, что попытки России вмешаться в президентские выборы в США были замечены с территории Ганы и Нигерии. Об этом

Компании заявили, что удалили десятки фальшивых аккаунтов и страниц со своих сервисов, которыми «управляли люди в Гане и Нигерии от имени людей в России».

«Тактика, используемая владельцами учетных записей, чтобы избежать обнаружения - и то, что Россия по сути передала эту работу странам Западной Африки, - показывает, что иностранное вмешательство остается проблемой для Facebook в течение месяцев, предшествующих выборам», - говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, учетные записи Facebook были сосредоточены на разжигании расовой розни, некоторые выдавали себя за законные неправительственные организации, чтобы обмануть людей. Тем временем Twitter заявил, что удаленные им аккаунты пытались посеять раздор, подчеркивая социальные проблемы, не отдавая предпочтения какому-либо конкретному кандидату или идеологии.

Напомним, что Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы в США.

