Нацгвардия вошла в Миннеаполис, где вновь погиб чернокожий

Акции протеста начались после гибели 20-летнего Даунта Райта. В воскресенье днем полиция остановила его за нарушение правил дорожного движения. Выяснилось, что ранее был выдан ордер на его арест. Полицейские попытались задержать Райта, однако он не подчинился их требованиям, сел в машину и попытался уехать.



Полицейский открыл огонь. Райту удалось проехать несколько кварталов, после чего его машина столкнулась с другой. Мужчина погиб. Также, в машине была женщина, которая госпитализирована. При этом, по данным СМИ, полицейские пытались оказать Райту медицинскую помощь.



Спустя несколько часов, сотни человек пришли к месту инцидента, начались столкновения с полицией, в результате которых несколько машин было повреждены.



Почти год назад в Миннеаполисе после инцидента с участием полиции погиб другой чернокожий мужчина, 46-летний Джордж Флойд. После этого в США началась волна протестов и погромов.

