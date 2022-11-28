Нацбанк Украины «напечатал» гривен на 10 млрд долларов
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что начиная с 24 февраля 2022 года Нацбанк Украины «напечатал» около 370 млрд гривен (около 10,1 млрд долларов США).
«НБУ купил облигаций («напечатал») ещё 15 млрд гривен. В целом с начала войны финансирование от Нацбанка - 370 млрд»,- написал он.
По словам парламентария, в декабре планируется «напечатать» ещё 30 млрд гривен и в целом за весь год получится сумма в 400 млрд гривен, что и было «предусмотрено в бюджете этого года».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при продолжении роста цен на энергию Западу придётся печатать деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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