Нацбанк Украины «напечатал» гривен на 10 млрд долларов

«НБУ купил облигаций («напечатал») ещё 15 млрд гривен. В целом с начала войны финансирование от Нацбанка - 370 млрд»,- написал он.

По словам парламентария, в декабре планируется «напечатать» ещё 30 млрд гривен и в целом за весь год получится сумма в 400 млрд гривен, что и было «предусмотрено в бюджете этого года».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при продолжении роста цен на энергию Западу придётся печатать деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».