Нацбанк Украины начал контролировать траты граждан за границей
Нацбанк Украины (НБУ) запросил у кредитных организаций информацию о международных транзакциях по валютным картам на суммы свыше 250 тысяч гривен за период с октября по ноябрь и попросил предоставить данные до 16 декабря. Об этом стало известно из письма регулятора, опубликованного в Telegram-канале «Политика страны».
Так, кредитные учреждения должны представить отчет по каждой индивидуальной операции. Уточняется, что данные нужны для «анализа платежных операций».
С 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.
Ранее НБУ сообщил, что уровень инфляции на Украине вырос в ноябре до 11,2% в годовом исчислении, тогда как в октябре он был 9,7%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru