Нацбанк Украины начал контролировать траты граждан за границей

Так, кредитные учреждения должны представить отчет по каждой индивидуальной операции. Уточняется, что данные нужны для «анализа платежных операций».

С 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

Ранее НБУ сообщил, что уровень инфляции на Украине вырос в ноябре до 11,2% в годовом исчислении, тогда как в октябре он был 9,7%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

