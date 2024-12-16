СМИ: Банки стали резко сокращать лимиты по кредиткам
Российские банки начали резко снижать лимиты по кредитным картам, их могут без предупреждений уменьшить в несколько раз. Об этом сообщают Известия.
Число подобных жалоб выросло в ноябре–декабре. Так, клиенты ВТБ сообщали о снижении лимитов в два, в девять и даже в 20 раз. Кроме того, пользователи сталкивались с обнулением лимита без предупреждения. Об аналогичных проблемах сообщали клиенты с кредитками Альфа-банка. В свою очередь, «Сбер» аннулировал своим клиентам кредитные лимиты, которые не использовались длительное время. Банк уведомлял о грядущих изменениях, и для сохранения суммы следовало провести хотя бы одну операцию по карте.
Как отметили в пресс-службе ВТБ, лимиты по кредиткам могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой либо просрочками по платежам.
По данным экспертов, кредитные организации готовятся к увеличению ключевой ставки, согласно прогнозам, 20 декабря ее могут повысить до 23%. В связи с этим долговая нагрузка на клиентов банков увеличится, и участники рынка хотят нарастить качество кредитного портфеля заранее.
Ранее стало известно, что россияне-владельцы кредиток используют свыше трети одобренного лимита. Этот показатель вырос в августе до 33,9% — максимума с начала 2022 года, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru