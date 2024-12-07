НАТО запустит объединенный киберцентр по борьбе с цифровыми угрозами

НАТО намерена запустить в 2028 году новый объединенный центр киберзащиты для мониторинга и отражения угроз в цифровом пространстве. Об этом заявил глава подразделения по управлению киберрисками Стефано Пьермароччи в беседе с изданием Breaking Defence.

«Центр позволит нам лучше комбинировать способ мониторинга угроз, способ контроля вида атак на организацию, способ управления рисками», — указал Пьермароччи.

Структура призвана облегчить проведение процессов и гарантировать соответствие требованиям безопасности. Она будет названа Интегрированным центром киберзащиты и объединит в себе центры кибербезопасности и киберопераций НАТО, отдел анализа киберугроз, части управления по информтехнологиям. Штаб-квартиру объединения планируют разместить в бельгийском Монсе.

Ранее в НАТО заявили о намерении создать флот наблюдательных безэкипажных судов.

