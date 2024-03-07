НАТО разместит в Литве системы ПВО Patriot

По его словам, Североатлантический альянс разместит на территории страны в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом он не смог назвать дату начала миссии, однако пообещал, что силы ПВО НАТО прибудут в республику до конца года.

Анушаускас напомнил, что договоренность о размещении средств противовоздушной обороны в Литве достигнута в июле прошлого года.

Ранее командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис опроверг слухи о скором начале войны. Он отметил, что в своих оценках армейское руководство основывается на информации, поступающей от разведывательных и аналитических служб, передает «Радиоточка НСН»

