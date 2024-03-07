Литва передала Украине партию артиллерийских снарядов
7 марта 202417:26
Литва передала Украине партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
Как отметил глава ведомства Арвидас Анушаускас, Вильнюс отправляет то, чего сейчас больше всего не хватает украинской армии.
«Мы прислушиваемся к просьбам Украины и продолжаем оказывать поддержку», - подчеркнул он.
Также отмечается, что Литва активно обучает украинских солдат.
Ранее Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru