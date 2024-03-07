Литва передала Украине партию артиллерийских снарядов

Как отметил глава ведомства Арвидас Анушаускас, Вильнюс отправляет то, чего сейчас больше всего не хватает украинской армии.

«Мы прислушиваемся к просьбам Украины и продолжаем оказывать поддержку», - подчеркнул он.

Также отмечается, что Литва активно обучает украинских солдат.

Ранее Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

