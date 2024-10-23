НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения у границ России
НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения на границе с Россией Lightning Strike 24, они пройдут с 4 по 28 ноября на полигоне в Роваярви, сообщается на официальном сайте Минобороны Финляндии.
Отмечается, что в учениях примут участие около 3,6 тысячи военнослужащих из США, Финляндии, Швеции, Великобритании, Эстонии и Франции. Lightning Strike 24 пройдут в рамках крупнейшей в истории альянса серии артиллерийских стрельб Dynamic Front 25, проводимых в Европе.
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Целью учений заявлена демонстрация обороноспособности в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработка оперативного контроля и командования.
Ранее Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024», передает «Радиоточка НСН».
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