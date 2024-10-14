Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»

Совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024» начались в Пакистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

РФ заявила протест Японии в связи учениями с США

В ведомстве указали, что маневры проходят на базе антитеррористического центра «Пабби», от России в них участвуют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа.

Отмечается, что в ходе учений будет отработано взаимодействие при выполнении задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах.

Ранее в НАТО заявили, что ядерные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon начнутся 14 октября 2024 года и продлятся две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Учения Российской Армии\Военные УченияПакистанРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры