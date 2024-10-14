Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
Совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024» начались в Пакистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что маневры проходят на базе антитеррористического центра «Пабби», от России в них участвуют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа.
Отмечается, что в ходе учений будет отработано взаимодействие при выполнении задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах.
Ранее в НАТО заявили, что ядерные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon начнутся 14 октября 2024 года и продлятся две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru