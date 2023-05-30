Вучич: ситуация в Косово может пойти в плохом направлении
Развитие ситуации в Косове грозит пойти в очень плохом направлении. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич на встрече с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.
Глава Сербии также выразил обеспокоенность с дискриминацией сербов.
По его словам, для деэскалации напряженности в регионе косовские силовики должны вернуться в Приштину, а для этого необходима должная реакция мирового сообщества.
«Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе», - добавил сербский президент.
Ранее Вучич призвал Запад убрать албанских мэров с севера Косова и вывести полицию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru