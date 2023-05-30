Вучич: ситуация в Косово может пойти в плохом направлении

Глава Сербии также выразил обеспокоенность с дискриминацией сербов.

По его словам, для деэскалации напряженности в регионе косовские силовики должны вернуться в Приштину, а для этого необходима должная реакция мирового сообщества.

«Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе», - добавил сербский президент.

Ранее Вучич призвал Запад убрать албанских мэров с севера Косова и вывести полицию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

