Вучич: ситуация в Косово может пойти в плохом направлении

Развитие ситуации в Косове грозит пойти в очень плохом направлении. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич на встрече с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.

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Глава Сербии также выразил обеспокоенность с дискриминацией сербов.

По его словам, для деэскалации напряженности в регионе косовские силовики должны вернуться в Приштину, а для этого необходима должная реакция мирового сообщества.

«Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе», - добавил сербский президент.

Ранее Вучич призвал Запад убрать албанских мэров с севера Косова и вывести полицию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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