НАТО начала выводить войска из Афганистана

По словам собеседника агентства, организация начала вывод войск в скоординированном режиме. В процессе НАТО «придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности солдат и офицеров».

Позже информацию о выводе военных подтвердили в пресс-службе альянса, а также в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вывод оставшихся в Афганистане военных начнется с 1 мая. Североатлантический совет принял заявление о решении начать вывод войск НАТО к 1 мая.

Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек, завершить вывод военных планируется к 11 сентября.

