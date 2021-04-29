НАТО начала выводить войска из Афганистана
НАТО приступила к организованному выводу своих сил из Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.
По словам собеседника агентства, организация начала вывод войск в скоординированном режиме. В процессе НАТО «придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности солдат и офицеров».
Позже информацию о выводе военных подтвердили в пресс-службе альянса, а также в Белом доме.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что вывод оставшихся в Афганистане военных начнется с 1 мая. Североатлантический совет принял заявление о решении начать вывод войск НАТО к 1 мая.
Сейчас контингент НАТО в Афганистане составляет более 10 тысяч человек, завершить вывод военных планируется к 11 сентября.
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