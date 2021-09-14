National Interest узнал об «уловке» Москвы с «Северным потоком — 2»
Вашингтон не может позволить себе игнорировать «уловку» Москвы, которая ведет «газовую игру» за трубопровод «Северный поток — 2», говорится в статье National Interest.
В Европе может возникнуть энергетический кризис, причиной которого станут США, что, вероятно, сыграет на руку России, пишет обозреватель Николас Гроздев. По его словам, в настоящее время Москва экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.
Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать достроенный газопровод и запустить его в эксплуатацию. При этом Вашингтон пошел на соглашение с Берлином по газопроводу, поскольку «во имя трансатлантической солидарности» они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая.
Как сообщалось, федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию газопровода «Северного потока 2». На прошлой неделе оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2».
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