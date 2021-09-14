В Европе может возникнуть энергетический кризис, причиной которого станут США, что, вероятно, сыграет на руку России, пишет обозреватель Николас Гроздев. По его словам, в настоящее время Москва экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.

Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать достроенный газопровод и запустить его в эксплуатацию. При этом Вашингтон пошел на соглашение с Берлином по газопроводу, поскольку «во имя трансатлантической солидарности» они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая.

Как сообщалось, федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию газопровода «Северного потока 2». На прошлой неделе оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2».

