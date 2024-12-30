Население Земли в 2024 году увеличилось на 82 млн человек
В 2024 население Земли увеличилось почти на 82 млн человек. Об этом сообщает немецкий фонд «Население Земли» (Deutsche Stiftung Weltbev lkerung, DSW).
В докладе организации уточняется, что наибольший прирост населения зафиксирован в Африке. По мнению экспертов фонда, в ближайшие два десятилетия число проживающих на данном континенте людей может вырасти более чем в два раза.
Также в DSW указали, что к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,16 млрд человек, а через 12 лет население Земли может превысить отметку в девять млрд человек.
Ранее в Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов заявили, что в ближайшие 25 лет более половины мирового производства пищи окажется под угрозой в связи с нарастающим кризисом воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru