Население Земли в 2024 году увеличилось на 82 млн человек

В докладе организации уточняется, что наибольший прирост населения зафиксирован в Африке. По мнению экспертов фонда, в ближайшие два десятилетия число проживающих на данном континенте людей может вырасти более чем в два раза.

Также в DSW указали, что к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,16 млрд человек, а через 12 лет население Земли может превысить отметку в девять млрд человек.

Ранее в Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов заявили, что в ближайшие 25 лет более половины мирового производства пищи окажется под угрозой в связи с нарастающим кризисом воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

