NASA не подтвердило сообщения о падении американского спутника над Киевом
20 апреля 202303:17
Сообщения о падении спутника производства Соединенных Штатов над Киевом не являются достоверными, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.
Там заявили, что аппарат RHESSI до сих пор остается на орбите. Аэрокосмическое агентство отмечает, что риск вреда кому-либо на Земле минимален.
Ранее в Киеве заявили о падении американского спутника над городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru