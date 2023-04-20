NASA не подтвердило сообщения о падении американского спутника над Киевом

Там заявили, что аппарат RHESSI до сих пор остается на орбите. Аэрокосмическое агентство отмечает, что риск вреда кому-либо на Земле минимален.

Ранее в Киеве заявили о падении американского спутника над городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

